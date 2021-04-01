Стартовало строительство первого суперсовременного танкера-продуктовоза «Иван Айвазовский»

На судостроительном заводе «Звезда» прикрепили памятную табличку к корпусу будущего суперсовременного танкера-продуктовоза типа MR. Его максимальная загрузка составит 50 тысяч тонн, а автономность - 30 суток. Для верфи танкер станет первым судном подобного типа. Его назвали «Иван Айвазовский».

Вместе с тем на «Звезде» дали старт и строительству уже восьмого по счету танкера типа «Афрамакс» для более серьезных работ - судно сможет брать на борт грузы общей массой до 114 тысяч тонн.

По словам генерального директора верфи Сергея Целуйко, новые постройки объединяет общая важная деталь - корабли будут работать в двухтопливном режиме, на дизельном топливе и экологически чистом газе СПГ.

Эта особенность дает судам особый экологический класс: они будут производить меньше выбросов в атмосферу и больше соответствовать жестким международным требованиям. Усиленный ледовый класс также даст возможность круглогодичной навигации даже во льдах северных морей, а соответственно, это выходы на премиальные рынки Европы и Азии по более короткому Северному морскому пути.

«Газомоторное топливо специально создано для прохода и захода в порты с повышенными требованиями к экологическому классу. Это позволит иметь более расширенную географию своего передвижения», - заявил главный строитель ООО «ССК «Звезда» Максим Плугин.

Суда таких размеров в России возможно строить только на «Звезде». В первую очередь благодаря уникальным созданным условиям и сверхразмерному оборудованию, которое здесь установлено. Ключевой элемент верфи - сухой док, одно из крупнейших в мире гидротехнических сооружений практически полкилометра в длину, более 100 метров в ширину и 14 метров в глубину. Он позволяет строить различные типы судов почти без ограничения тоннажа.

На заводе работают 4,5 тысячи специалистов, в портфеле заказов - более 50 судов, среди которых нефтеналивные танкеры, газовозы, суда снабжения. Создание таких мощностей стало возможным благодаря консорциуму, во главе которого стоит Роснефть. На сегодняшний день компания является якорным заказчиком верфи.