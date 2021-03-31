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Путин допустил национализацию предприятий, не выполняющих оборонный заказ

Валентина Пескова
16:07 31.03.2021
Глава государства ответил на предложение об использовании национализации при процедуре банкротства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин допустил возможность применения процедуры национализации предприятий в случае невыполнения ими Государственного оборонного заказа.

«Да, такой инструмент возможен. В том числе, и в случае, - и вот это совсем другая история, но тем не менее, - злостного невыполнения Гособоронзаказа отдельными предприятиями», - заявил глава государства.

Предложение Михаила Шмакова, возглавляющего Федерацию независимых профсоюзов России, об использовании национализации при процедуре банкротства предприятий для поддержания занятости, оказалось возможным к реализации в случае, если собственники не справляются с текущей работой и не могут использовать, в том числе, и помощь со стороны государства, а она им в целом - оказывается.

«Судя по той информации, которая сейчас ко мне поступает в преддверии подготовки наших совещаний в Сочи, некоторые коллеги совершенно очевидно должны повысить свое личное внимание к выполнению заказов государства, тем более, что они исправно и ритмично оплачиваются», - сказал президент. 

При этом Владимир Путин отметил, что «национализация носит крайний характер, и в данном случае совсем необязательно, что эта мера приведет к повышению экономической эффективности и жизнеспособности предприятия».

В Ново-Огарево проходит церемония подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы.

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