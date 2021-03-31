Лучшие стрелки: в ЮВО завершился окружной этап конкурса АрМИ «Снайперский рубеж»
Победителями окружного этапа стали команды армейского Черноморского флота и Каспийской флотилии.
© Фото: Минобороны России
В Ростовской области на полигоне Кадамовский подошел к завершению окружной этап конкурса АрМИ-2021 «Снайперский рубеж».
Снайперы округа прошли через упражнения «Квалификация», «Стрельба из неудобных положений», «Чехарда», «Снайпер в наступлении и обороне в ночное время» и «Пирамида».
Помимо этого, их ждал конкурс полевой выучки и стрельбы в ночное время на дистанциях от 200 до 800 метров, а также нормативы по физической подготовке и тесты на знание матчасти оружия.
Победителями окружного этапа стали команды армейского Черноморского флота и Каспийской флотилии. Им предстоит соревноваться за честь ЮВО уже на всероссийском этапе «Снайперского рубежа» - он пройдет с 16 по 30 мая.