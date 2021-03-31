Ошеломительные «Гиацинты»: артиллеристы ВВО нанесли массированные удары по условному противнику

Расчеты артиллерийского соединения Восточного военного округа уничтожили превосходящие силы условного противника несколькими точными залпами из самоходных орудий «Гиацинт». Стрельбы проходили в ходе учений на полигоне в Амурской области.

В ходе маневров были отработаны тактики огневых налетов, подвижного огневого вала и удара массированным огнем. Сначала артиллеристы нарушили систему управления и координацию действий войск «противника». Затем, скорректировав огонь по указаниям с командного пункта, выполнили откат заградительного огня и завершили разгром «врага» массированным огнем из всех орудий.

Также артиллеристы отработали обманные действия, меняя позицию, что позволяет не допустить ответного удара.

В учениях участвует более 2 тысяч военнослужащих, привлечено около 500 единиц техники, включая беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».