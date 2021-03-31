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Пополнение рядов: Булгаков принял петербургских школьников в ряды «Юнармии»

Тимур Шерзад
15:04 31.03.2021
Организация предлагает множество интересных занятий. Например, журналистику, спорт, робототехнику, хореографию - и этот список далеко не полон.
Пополнение рядов: Булгаков принял петербургских школьников в ряды «Юнармии»
© Фото: Минобороны России
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Замглавы оборонного ведомства Дмитрий Булгаков принял школьников Василеостровского района Санкт-Петербурга в ряды «Юнармии». Местом проведения церемонии стала штаб-квартира Русского географического общества. Всего в организацию было принято около 30 школьников. 

«Желаю вам крепкого здоровья, добра и успехов. Дружите крепко, помогайте друг другу. Любите и слушайтесь родителей, уважайте своих учителей. Будьте достойными гражданами нашей великой России!» - обратился к новоиспеченным юнармейцам Булгаков.

Начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный отметил широту открывшихся перед школьниками перспектив - организация предлагает множество интересных занятий. Например, журналистику, спорт, робототехнику, хореографию - и этот список далеко не полон. Это, со слов Нагорного, может стать отличным началом для будущей карьеры. 

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