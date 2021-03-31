Армия Пополнение рядов: Булгаков принял петербургских школьников в ряды «Юнармии» Тимур Шерзад Организация предлагает множество интересных занятий. Например, журналистику, спорт, робототехнику, хореографию - и этот список далеко не полон. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Замглавы оборонного ведомства Дмитрий Булгаков принял школьников Василеостровского района Санкт-Петербурга в ряды «Юнармии». Местом проведения церемонии стала штаб-квартира Русского географического общества. Всего в организацию было принято около 30 школьников. «Желаю вам крепкого здоровья, добра и успехов. Дружите крепко, помогайте друг другу. Любите и слушайтесь родителей, уважайте своих учителей. Будьте достойными гражданами нашей великой России!» - обратился к новоиспеченным юнармейцам Булгаков. Начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный отметил широту открывшихся перед школьниками перспектив - организация предлагает множество интересных занятий. Например, журналистику, спорт, робототехнику, хореографию - и этот список далеко не полон. Это, со слов Нагорного, может стать отличным началом для будущей карьеры. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика