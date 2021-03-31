Десятки организаций США призвали Байдена к конструктивному диалогу с Россией

Почти три десятка американских организаций призвали президента Соединенных Штатов Джо Байдена прекратить «безрассудную риторику» в отношении России. Коллективное обращение опубликовало издание The Hill.



В частности, активисты выразили беспокойство негативными высказываниями в адрес российского президента, отметив при этом, что в двух странах находится 90% мирового ядерного арсенала.

«Мы призываем администрацию Байдена прекратить участие в таких безрассудных риторических разговорах и вместо этого энергично продолжить переговоры с правительством России по ядерному оружию», - говорится в заявлении.

Также в обращении Байдену напомнили об обещании поставить во главу внешней политики дипломатию.