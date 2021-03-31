Десятки организаций США призвали Байдена к конструктивному диалогу с Россией
В обращении активисты выразили беспокойство негативными высказываниями в адрес российского президента, подчеркнув, что в обоих государствах находится 90% мирового ядерного арсенала.
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Почти три десятка американских организаций призвали президента Соединенных Штатов Джо Байдена прекратить «безрассудную риторику» в отношении России. Коллективное обращение опубликовало издание The Hill.
В частности, активисты выразили беспокойство негативными высказываниями в адрес российского президента, отметив при этом, что в двух странах находится 90% мирового ядерного арсенала.
«Мы призываем администрацию Байдена прекратить участие в таких безрассудных риторических разговорах и вместо этого энергично продолжить переговоры с правительством России по ядерному оружию», - говорится в заявлении.
Также в обращении Байдену напомнили об обещании поставить во главу внешней политики дипломатию.