Теннисист Медведев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в игре с американцем Фрэнсисом Тиафо. Матч, продлившийся один час 32 минуты, завершился со счетом 6:4, 6:3.

За счет победы во встрече четвертого раунда россиянину удалось выйти в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в американском Майами, призовой фонд которого составляет более 3,3 миллиона долларов.

В следующем матче спортсмен из РФ выйдет на корт с испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агут. В настоящее время Даниил Медведев сохраняет статус первой ракетки турнира.

Ранее россиянин уступил победу в финальной игре Australian Open титулованному сербу Новаку Джоковичу. Встреча завершилась спустя один час 53 минуты со счетом 7:5, 6:2, 6:2.