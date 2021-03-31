Двух российских дипломатов вышлют из Италии

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил о высылке двух российских дипломатов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вызванному в МИД российскому послу в Италии был выражен протест итальянского правительства. Он был проинформирован о немедленной высылке двух сотрудников (посольства. - Прим. ред.), замешанных в серьезном деле», - уточняется в сообщении.

В свою очередь, в МИД России назвали данный поступок не соответствующим уровню двусторонних отношений и выразили сожаление.

«Выясняем обстоятельства принятия данного решения», - отметили в министерстве.

Также в МИД добавили, что о возможных ответных шагах в связи с произошедшим будет объявлено позже.