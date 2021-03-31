В Кремле раскрыли детали переговоров Путина, Меркель и Макрона

На переговорах, состоявшихся между Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, речь шла о безальтернативности Минских соглашений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Не надо было ничего обозначать, "красные линии" хорошо известны - и канцлеру Меркель, и президенту Макрону, поэтому в этом просто не было необходимости. Но в целом именно речь шла о безальтернативности выполнения условий минских договоренностей», - отметил официальный представитель Кремля.

Переговоры состоялись в формате видеоконференции. Лидеры достаточно детально обменялись мнениями касательно сложившейся проблемной ситуации. Песков, в свою очередь, отметил, что состоявшаяся встреча ни в коем случае не заменяет «нормандский формат».