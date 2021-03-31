Герасимов: Россия и Белоруссия продемонстрируют совместные оборонительные возможности на учениях «Запад-2021»

Обеспечение безопасности Союзного государства России и Белоруссии - приоритетная задача на фоне новых угроз. Об этом сказал начальник Генштаба Валерий Герасимов на переговорах в Москве со своим белорусским коллегой Виктором Гулевичем.

Герасимов поздравил Гулевича с назначением на должность начальника Генштаба Вооруженных сил и первого заместителя министра обороны Белоруссии и пожелал успехов.

«В условиях сложившейся военно-политической обстановки, а также новых вызовов и угроз мы рассматриваем обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач», - отметил Герасимов.

Он добавил, что в Союзном государстве осуществляется совместное военное планирование, функционирует Единая региональная система противовоздушной обороны. Особое внимание уделено оперативной и боевой подготовке.

Герасимов напомнил, что Белоруссия - ближайший сосед России, надежный союзник и стратегический партнер.

«В этом году на полигонах Республики Беларусь и Российской Федерации спланировано проведение совместного стратегического учения «Запад-2021». Основным итогом учения станет обеспечение готовности наших Вооруженных сил к защите Союзного государства и демонстрация их совместных возможностей», - подчеркнул Герасимов.

Помимо этого, упомянул он, в этом году спланированы тактические учения «Славянское братство», а также ряд мероприятий в рамках ОДКБ.

По словам Герасимова, интенсивность оперативной и боевой подготовки позволяет Вооруженным силам двух стран поддерживать высокий уровень взаимодействия и боеготовности.

«Действительно, ощущаешь, что мы приехали к своим братьям», - сказал Гулевич, благодаря российскую сторону за теплую встречу.

Герасимов пригласил Гулевича на IX Московскую конференцию по международной безопасности. Кроме того, он напомнил об Армейских международных играх и форуме «Армия-2021» - там ждут белорусские делегации и команды.