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«План эвакуации»: психиатр назвал способы сопротивления паническим атакам

Егор Левин
13:04 31.03.2021
При возникновении тревоги Игорь Лазарев советует стараться анализировать происходящее и убеждать себя в том, что умереть или задохнуться невозможно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Андрей Аркуша, Global Look Press
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Панические атаки случаются у людей с диагностированным паническим расстройством. Но и ряд других причин и состояний, включая отмену принятия средств, меняющих сознание, также может спровоцировать приступ тревоги. Причем, по словам врача-психиатра Игоря Лазарева, негативное состояние иногда возникает даже в спокойной на первый взгляд обстановке.

«Проявляется это самой эмоцией в виде тревоги, паники, человеку кажется, что сейчас что-то случится, что он умрет или задохнется, потеряет сознание. Но это сопровождается обычно и соматическими симптомами - учащенным дыханием, трудным вдохом, комом в горле. Если такое случилось однажды, образуется “порочный круг” - человеку было страшно, и он боится уже повторения приступа», - рассказал медик.

Противодействовать панике можно несколькими способами: при возникновении панического состояния Лазарев советует постараться здраво проанализировать происходящее и убедить себя, что умереть или задохнуться невозможно, и нормализовать дыхание.

«Ну и медикаментозное лечение. Практически у всех антидепрессантов показания - лечение тревожных расстройств. Если у родственника возникает приступ, можно попытаться его отвлечь, успокоить, объяснить. Если ему самому сложно, можно разработать с ним план, задавать ему успокаивающие вопросы, на которые он знает ответы, и снизить интенсивность подобных моментов. Потому что чем сильнее об этом думать, тем сильнее интенсивность. Лучше заранее разработать с человеком “план эвакуации” на случай возникновения таких атак», - пояснил Лазарев.

Ранее он разъяснил «Звезде», какие болезни развиваются от нервов. По словам медика, эмоциональный, стрессовый фактор особенно важен при гипертонической болезни, при гастроэнтерологических заболеваниях в целом и язвенной болезни в частности. Поэтому многие расстройства необходимо лечить комплексно.

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