Военные инженеры ЗВО отработали способы противодействия природным ЧС: видео
Военнослужащие провели тренировки по ликвидации завалов с помощью взрыва.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
|
Военные инженеры ЗВО отработали способы противодействия природным ЧС: видео
Военнослужащие провели тренировки по ликвидации завалов с помощью взрыва.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
|
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