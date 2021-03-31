Армия Военные инженеры ЗВО отработали способы противодействия природным ЧС: видео Алексей Курильченко Военнослужащие провели тренировки по ликвидации завалов с помощью взрыва. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Военнослужащие инженерного-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа провели специальные учения по противодействию чрезвычайным ситуациям природного характера в Воронежской области. © Минобороны РФ В ходе тренировок инженеры отработали очистку условно заваленной территории с помощью подрыва и выполнили приемы противопаводковой подготовки и ликвидации ледяных заторов. © Минобороны РФ Также проведены тренировки по переправе гражданской и военной техники при помощи плавающих транспортеров ПТС и понтонных переправ. Всего в учениях приняло участие свыше 100 инженеров общевойсковой армии ЗВО и 30 единиц вооружения, военной и специальной техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика