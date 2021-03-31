Проломившие толстые арктические льды российские подлодки показали со спутника
Это произошло впервые в истории - в ходе учений «Умка-21», завершившихся на прошлой неделе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Maxar Technologies
Пользователи соцсетей из разных стран обсуждают сделанные из космоса кадры: на них запечатлен момент всплытия в Арктике сразу трех российских подводных лодок.
Атомные субмарины проломили полутораметровый лед и синхронно появились на поверхности.
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