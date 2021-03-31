Армия Проломившие толстые арктические льды российские подлодки показали со спутника Тимур Шерзад Это произошло впервые в истории - в ходе учений «Умка-21», завершившихся на прошлой неделе. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Maxar Technologies Читайте нас на: Пользователи соцсетей из разных стран обсуждают сделанные из космоса кадры: на них запечатлен момент всплытия в Арктике сразу трех российских подводных лодок. Атомные субмарины проломили полутораметровый лед и синхронно появились на поверхности. © Maxar Technologies Это произошло впервые в истории - в ходе учений «Умка-21», завершившихся на прошлой неделе. Пользователи отмечают, что российские подводники показали свои большие возможности и отработали маневры на отлично. Снимок из космоса был предоставлен американской фирмой Maxar Technologies. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика