Автоэксперт назвал положительные стороны новых правил сдачи экзамена на права

Автоэксперт Дмитрий Славнов выразил мнение, что новые правила сдачи экзамена для получения водительских прав позволят более эффективно готовить кандидатов к реальной езде.

Согласно новому регламенту, который вступает в силу 1 апреля, проверка навыков будет проходить только в условиях дорожного движения. Отмечается, что за счет площадки при подготовке автомобилистов значительно сокращается программа обучения в городе.

«Если мы исключаем площадку, то больше времени уделяем городу, и экзамен будет более качественный. Как мне кажется, это убережет не только от аварий, потому что неквалифицированного кандидата не допустят до вождения в городе, но и сэкономит время инспекторов», - сказал Славнов в комментарии «Звезде».

Автоэксперт подчеркнул, что нововведения приняты в целях безопасности дорожного движения, так как это всегда находится в приоритете по сравнению с тем, умеет человек парковаться или нет.

Также, по новым правилам, при сдаче экзамена будут установлены четыре камеры - спереди, сзади, направленные на приборную панель и на экзаменуемого.