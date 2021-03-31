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Кротовые норы: эксперт предположил, чем на самом деле являются черные дыры

Алена Миронова
12:50 31.03.2021
Изучение черных дыр может дать ответы на самые большие вопросы по происхождению нашей Вселенной, ее природе.
Кротовые норы: эксперт предположил, чем на самом деле являются черные дыры
© Фото: Global Look Press
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Эксперт по космосу и Вселенной Михаил Сомов поделился со «‎Звездой» своим мнением относительно сущности черных дыр.

«‎Черные дыры представляют собой в большинстве во Вселенной сколапсировавшиеся звезды. Они могут быть размером как четыре массы нашего Солнца, так и 20 миллиардов масс нашего Солнца, как, например, черная дыра в созвездии Стрелец А. Или самая маленькая ближайшая, известная на данный момент, - черная дыра в созвездии Телескоп, она составляет не более четырех масс Солнца. Находится от нас на расстоянии примерно в тысячу световых лет», - отметил эксперт.

Изучение черных дыр может дать ответы на самые большие вопросы по происхождению нашей Вселенной, ее природе.

«‎Пока это в основном гипотезы, несмотря на то что ученым два года назад удалось получить первую астрофотографию черной дыры. На данный момент вся информация, которой обладают ученые по природе черных дыр, - это в основном математические модели и гипотезы», - подчеркнул Сомов.

Черные дыры, несомненно, имеют колоссальное влияние на формирование галактик, галактических кластеров. Эксперт допустил, что в будущем ученые смогут связать появление и природу черных дыр с темной материей, темной энергией. На данный момент нет достоверных данных на этот счет.

«Я считаю, что черные дыры могут быть кротовыми норами в другие Вселенные - параллельные, в другие временные отрезки развития нашей Вселенной, в другие измерения, другие миры. И еще не скоро мы сможем это проверить, доказать или опровергнуть», - предположил эксперт.

Сомов обратил внимание на то, что прогресс все же не стоит на месте - в ближайшее время будет запущен телескоп, который придет на смену привычному «Хабблу». Возможно, он сможет дать ответы на многие вопросы.

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