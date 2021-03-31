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«Саянский марш»: в Красноярском крае стартовал всеармейский конкурс по ски-альпинизму

Алексей Курильченко
03:01 31.03.2021
Соревнования проходят на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» в горах Западного Саяна.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В горах Западного Саяна Красноярского края состоялось торжественное открытие всеармейского конкурса по ски-альпинизму «Саянский марш». Соревнования проходят на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» в рамках Армейских международных игр-2021.

В состязаниях принимают участие сборные команды Центрального, Южного, Восточного, Западного военных округов, представители военных училищ, ВДВ и национальной гвардии, а также женская сборная Вооруженных сил РФ. Впервые в конкурсе примет участие команда военнослужащих Северного флота.

Победитель соревнования получит Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации и право представлять страну на Армейских международных играх.

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