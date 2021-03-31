СФ поддержал закон, дающий право президенту претендовать еще на два срока

В среду, 31 марта, Совет Федерации одобрил законопроект, дающий право действующему президенту России снова баллотироваться на пост главы государства.

Часть положений в закон были разработаны уже после внесения поправок в Конституцию. В частности, связанные с ограничением на замещение должности президента более двух сроков.

Уточняется, что ограничение числа сроков, в течение которых один и тот же гражданин может занимать пост главы государства, применяется к действующему президенту без учета его прежних сроков.

Таким образом, Владимир Путин может занимать должность главы государства еще два срока.