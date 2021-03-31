Без тыла нет фронта: в Петербурге открыли бюст генералу Хрулеву
Хрулев руководил тылом - обеспечивал своевременную заготовку необходимых материалов, транспортировку их на производство или склады и последующую доставку на фронт. Без такой работы была бы невозможна не только победа, но и ведение войны в принципе.
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В Санкт-Петербурге открыли бюст прославленному военачальнику Андрею Хрулеву.
В церемонии участвовал заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, а также внучка советского генерала. Все проходило в рамках торжеств в честь 121-й годовщины со дня образования Военной академии материально-технического обеспечения, которая носит имя Андрея Васильевича Хрулева.
Хрулев руководил тылом - обеспечивал своевременную заготовку необходимых материалов, транспортировку их на производство или склады и последующую доставку на фронт. Без такой работы была бы невозможна не только победа, но и ведение войны в принципе.
Замглавы оборонного ведомства поздравил офицеров, курсантов и слушателей.