Без тыла нет фронта: в Петербурге открыли бюст генералу Хрулеву

В Санкт-Петербурге открыли бюст прославленному военачальнику Андрею Хрулеву.

В церемонии участвовал заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, а также внучка советского генерала. Все проходило в рамках торжеств в честь 121-й годовщины со дня образования Военной академии материально-технического обеспечения, которая носит имя Андрея Васильевича Хрулева.

Хрулев руководил тылом - обеспечивал своевременную заготовку необходимых материалов, транспортировку их на производство или склады и последующую доставку на фронт. Без такой работы была бы невозможна не только победа, но и ведение войны в принципе.

Замглавы оборонного ведомства поздравил офицеров, курсантов и слушателей.