Прикрыть «Ярсы»: в Алтайском крае тренируются защищать ядерные ракеты от диверсантов

В Алтайском крае идут крупномасштабные учения РВСН. Впервые в регионе проходит вывод мобильных пусковых установок «Ярс». Все проходит в связи с перевооружением - до конца 2021 года Барнаульское ракетное соединение будет полностью переоснащено «Ярсами».

В учениях задействован широкий спектр образцов техники - применяются вертолеты, БПЛА, БПДМ «Тайфун-М», МДР «Листва», МИОМ, МОБД и другие.

Выполняется обширный перечень самых разнообразных задач - особое внимание уделяется борьбе с диверсантами условного противника. Их удалось обнаружить заблаговременно, используя специальную технику.

В этом качестве выступила, например, машина дистанционного разминирования «Листва», которая использовала электромагнитное излучение, чтобы инициировать преждевременный подрыв мин и самодельных взрывных устройств, в которых есть электронные компоненты.

Всего к учениям было привлечено более 3 000 человек и 300 единиц техники.



