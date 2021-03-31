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Прикрыть «Ярсы»: в Алтайском крае тренируются защищать ядерные ракеты от диверсантов

Тимур Шерзад
11:04 31.03.2021
Машина дистанционного разминирования «Листва» использовала электромагнитное излучение, чтобы инициировать преждевременный подрыв мин и самодельных взрывных устройств, в которых есть электронные компоненты. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В Алтайском крае идут крупномасштабные учения РВСН. Впервые в регионе проходит вывод мобильных пусковых установок «Ярс». Все проходит в связи с перевооружением - до конца 2021 года Барнаульское ракетное соединение будет полностью переоснащено «Ярсами».

В учениях задействован широкий спектр образцов техники - применяются вертолеты, БПЛА, БПДМ «Тайфун-М», МДР «Листва», МИОМ, МОБД и другие. 

Выполняется обширный перечень самых разнообразных задач - особое внимание уделяется борьбе с диверсантами условного противника. Их удалось обнаружить заблаговременно, используя специальную технику.

В этом качестве выступила, например, машина дистанционного разминирования «Листва», которая использовала электромагнитное излучение, чтобы инициировать преждевременный подрыв мин и самодельных взрывных устройств, в которых есть электронные компоненты. 

Всего к учениям было привлечено более 3 000 человек и 300 единиц техники. 


 

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