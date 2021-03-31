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В Архангельске пройдет образовательный форум «Юнармия: #СтартГодаРегионов»

Алексей Баранов
10:31 31.03.2021
Цель форума - создание механизмов и инструментов продвижения ценностей военно-патриотического воспитания граждан России через распространение передового опыта и практик «Юнармии».
В Архангельске пройдет образовательный форум «Юнармия: #СтартГодаРегионов»
© Фото: «Юнармия»
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В Архангельске с 7 по 9 апреля пройдет образовательный форум «Юнармия: #СтартГодаРегионов». О важности взаимодействия регионов внутри движения заявил 19 декабря 2020 года на Пятом внеочередном слете в Национальном центре управления обороной Никита Нагорный, которого тогда избрали новым начальником Главного штаба.

Площадка в Архангельске соберет представителей самой массовой и популярной военно-патриотической организации со всей России. Торжественное открытие пройдет в здании правительства Архангельской области. Затем в парке «Патриот» запланирована дискуссия на тему «Воспитание гражданина и патриота» с участием первого заместителя начальника Главного штаба ВВПОД «Юнармия», директора АНО «Авангард» Дарьи Борисовой, первого заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации Алексея Цыганкова, референта Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Героя Российской Федерации Алексея Романова, генерального директора Фонда ВЦИОМ Константина Абрамова и других. Модератором дискуссии выступит заместитель начальника Главного штаба ВВПОД «Юнармия» Антон Кузнецов.

Для повышения компетенций участников движения и обмена опытом начальников региональных штабов запланирована работа четырех секций: «Привлечение средств и ресурсов», «Организация работы в информационном поле», «Патриотизм», «Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде и распространения молодежных деструктивных субкультур».

«Очень важно собраться вместе и обменяться опытом, пообщаться с коллегами из других регионов, выявить проблемные зоны и рассказать об успехах. Нужно учиться друг у друга, тем более что за пять лет у каждого накопилось немало вопросов и ответов», - подчеркнул лидер «Юнармии» Никита Нагорный.

Завершится форум 9 апреля. В финале его участники представят проекты, разработанные по итогам работы четырех секций, и презентуют план реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

В этом году «Юнармия» отмечает пять лет со дня основания. За это время в 85 субъектах России открылось более 2 000 местных отделений и насчитывается почти 23 000 юнармейских отрядов. Представительства движения созданы при посольствах и российских школах за рубежом - в США, Италии, Анголе, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии.

В «Юнармию» вступили более 785 000 человек - это дети и подростки, которые ежедневно совершенно бесплатно занимаются в различных кружках и секциях, изучают историю и участвуют в патриотических акциях.

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