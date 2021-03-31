За семью спокойны: более тысячи родственников военнослужащих вакцинировались в Сибири
Помимо них, проводилась и вакцинация военнослужащих на дежурстве или в служебных командировках. Также прививку получили будущие участники Парада Победы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
В Сибири привились от COVID-19 более тысячи членов семей военнослужащих, а также гражданский персонал Минобороны ЦВО.
Помимо них, проводилась и вакцинация военнослужащих на дежурстве или в служебных командировках. Также прививку получили будущие участники Парада Победы.
Вакцинируются те, кто еще не успел переболеть новой коронавирусной инфекцией и не обзавелся антителами. Перед введением препарата всех ждет обязательный медосмотр. Вакцинация проводится исключительно на добровольной основе.