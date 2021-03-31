СК РФ завершил расследование дела Арашуковых

Сотрудники Следственного комитета России завершили расследование уголовного дела в отношении экс- советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» и сенатора Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова, а также других соучастников. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, в разное время в период с 2003 года соучастниками ряда тяжких и особо тяжких преступлений стали 20 человек. Они привлечены к уголовной ответственности за хищение денежных средств, природного газа и должностные преступления в составе преступного сообщества. В ходе расследования допрошено более 400 свидетелей и проведено более 200 судебных экспертиз.

«Раулю Арашукову и его сыну Рауфу Арашукову, а также 8 бывшим руководителям региональных организаций газовой отрасли предъявлены обвинения в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд рублей на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, растрате 747 млн рублей под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам», - уточнила Петренко.

Помимо этого, Арашуковым предъявлены обвинения в организации убийств в 2010 году в Черкесске представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова, которые препятствовали деятельности преступного сообщества.

На данный момент дело направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.