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Григоренко рассказал о самом масштабном сокращении госаппарата за последние годы

Анна Берестовая
00:43 31.03.2021
Число вакансий было сокращено практически на 10%.
Григоренко рассказал о самом масштабном сокращении госаппарата за последние годы
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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За счет исключения неиспользуемых вакансий российский государственный аппарат сократили практически на 10% от прежнего числа. Об этом рассказал руководитель аппарата кабинета министров Дмитрий Григоренко.

К настоящему моменту были сокращены 66 структурных подразделений, а также 33 штатных единицы замглав федеральных ведомств. Помимо этого заметные изменения претерпела и штатная численность ведомств, которые уменьшились на 213 единиц в центральных аппаратах и на 31 642 единицы - в территориальных органах.

«Это одно из самых масштабных сокращений за последние годы», - обозначил Григоренко в беседе с «Известиями».

Руководитель аппарата правительства отдельно указал, что внесенные изменения представляют минимальную опасность для профессионально выполняющих свою работу сотрудников в вопросе сохранения должности или уровня оплаты труда. Он объяснил это тем, что сокращение производится «за счет неиспользуемых вакансий с сохранением фонда заработной платы».

Реорганизация госаппарата, по словам Григоренко, поспособствует более эффективному функционированию структур и сокращению бюрократизации. За счет нее планируется увеличить скорость и качество принятия различных решений и предоставления услуг гражданам.

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