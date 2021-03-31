Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

С ног на голову: как разведчики тренируются стрелять из неудобных положений

Алексей Курильченко
03:00 31.03.2021
Разработанные упражнения позволяют военнослужащим выработать навыки стрельбы при любых условиях.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Военнослужащие разведывательных подразделений Южного военного округа в Абхазии освоили новые методы стрельбы при необычных условиях.

© Минобороны РФ

В стрелковом тире для практической стрельбы разведчики отработали специальные упражнения на тренажере «качели», имитирующем условия ведения огня с лодки или борта корабля в движении. Также разведчики отработали передвижение в стесненных городских условиях и на скалистых участках местности в условиях ограниченной видимости. В качестве одного из упражнений разведчики отработали стрельбу из перевернутого положения.

© Минобороны РФ

Для выполнения учебных стрельб использовали модифицированные автоматы АК-74М и пистолеты Макарова. Новые упражнения разработаны на основе опыта, полученного в современных вооруженных конфликтах. Они позволяют подготовить военнослужащих к выполнению задач в горах и на морском побережье.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.