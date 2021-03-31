Армия С ног на голову: как разведчики тренируются стрелять из неудобных положений Алексей Курильченко Разработанные упражнения позволяют военнослужащим выработать навыки стрельбы при любых условиях. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Военнослужащие разведывательных подразделений Южного военного округа в Абхазии освоили новые методы стрельбы при необычных условиях. © Минобороны РФ В стрелковом тире для практической стрельбы разведчики отработали специальные упражнения на тренажере «качели», имитирующем условия ведения огня с лодки или борта корабля в движении. Также разведчики отработали передвижение в стесненных городских условиях и на скалистых участках местности в условиях ограниченной видимости. В качестве одного из упражнений разведчики отработали стрельбу из перевернутого положения. © Минобороны РФ Для выполнения учебных стрельб использовали модифицированные автоматы АК-74М и пистолеты Макарова. Новые упражнения разработаны на основе опыта, полученного в современных вооруженных конфликтах. Они позволяют подготовить военнослужащих к выполнению задач в горах и на морском побережье. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика