С ног на голову: как разведчики тренируются стрелять из неудобных положений
Разработанные упражнения позволяют военнослужащим выработать навыки стрельбы при любых условиях.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
|
С ног на голову: как разведчики тренируются стрелять из неудобных положений
Разработанные упражнения позволяют военнослужащим выработать навыки стрельбы при любых условиях.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
|
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