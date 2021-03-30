В Приморье прошел «рыжий» дождь

Песчаная буря с сильным ветром в КНР стала причиной появления «рыжего» дождя в Приморье.

Накануне Приморский край находился под влиянием циклона, смещавшегося над Японским морем. Над Китаем в это время наблюдалась мощная песчаная буря. Воздушные потоки перенесли песок на достаточно большие расстояния, вплоть до Приморья.

«Рыжий» дождь прошел на юге Приморского края в первой половине дня, а ближе к ночи вместе с дождем и мокрым снегом сместился на восток. Транспортные средства и другие поверхности покрылись рыжими пятнами. Лед и снег также приобрели желтоватый оттенок.