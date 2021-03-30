Ученые установили, что люди могли бы выбрасывать смертельный яд

Исследователи из Окинавского института науки и технологий аспирантуры совместно с австралийскими учеными установили, что люди обладают генетическим кодированием, позволяющим развиваться ядовитым железам. При определенных условиях окружающей среды в процессе эволюции человек может приобрести способность выплевывать потенциально смертельный яд в качестве механизма самозащиты.

В ходе работы специалисты взяли за основу ядовитые железы тайваньской змеи хабу - гадюки, обитающей в Азии, - и идентифицировали около 3 000 взаимодействующих генов. Затем ученые изучили геномы собак, шимпанзе и людей и обнаружили, что они содержат свои собственные версии таких генов.

«Гены обладают паттерном активности, аналогичным тому, который наблюдается в ядовитых железах змей, опираясь на это, мы пришли к выводу, что слюнные железы млекопитающих и ядовитые железы змей имеют древнее функциональное ядро», - говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале PNAS.

Ученые подчеркнули, что данная работа является первым серьезным доказательством теории о том, что ядовитые железы произошли от ранних слюнных желез.