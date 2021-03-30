«Мы были наивны»: Соловьев объяснил, почему информационная война против России не воспринималась страной как угроза

В своем интервью ведущей «Звезды» Ольге Беловой после лекции в Военном университете российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев ответил на несколько вопросов, в том числе о том, почему полноформатная информационная война против России ранее не воспринималась страной как реальная угроза.

- Меня не оставляет такая мысль, что вы и ваши коллеги, да и мы, когда делаем что-то в своей работе, общаемся с той аудиторией, которой, в принципе, не надо ничего объяснять. Они и так хорошо понимают, что происходит. И сегодня вы говорили и читали свою лекцию тем, у кого, извините за мой французский, с мозгами все в порядке. Складывается ощущение, что работать надо не с этими людьми, а с другими. Как до них достучаться? Как до них донести вот ту правду, которую нужно доносить?

А зачем? Я считаю, что это глубокое заблуждение, при том, что это заблуждение в том числе и нашей власти. Мы как-то веками пытаемся убедить тех, кто нас ненавидит, что мы хорошие. У нас власть зачастую очень любит предателей: заваливает их деньгами, принимает, шубы с барского плеча. Один из главных рус-ненавистников - тот самый, который Огюстен (Огюстен Кошен - автор исторически-философских трудов о социальном обществе, в единственном из которых, изданном в России, говорится о природе олигархизма - прим. ред.), который написал свою книгу, был принят во дворце, и говорили: «Ты что? Это так важно его убедить…». Своих надо забирать, надо укреплять ряды своих, потому что они, находясь не в самом простом окружении, должны быть уверены в том, что их дело - правое. Поэтому, в первую очередь, надо работать со своими, давая им аргументацию, убеждая их, укрепляя их в их вере и в духе, вот тогда начинаешь побеждать. Не надо бороться за тех, которых изначально купили, которые никогда не признают твою правоту, будь ты миллион раз прав. Яркий пример дело «Сети»: большое количество интеллигентов, я говорю без всякой иронии, людей думающих, подписывают обращение в защиту. Потом выясняется, что в этом деле два трупа. Но они не собираются отзывать свое обращение, они не хотят верить. Они - сектанты. Зачем тратить на них время? Бороться надо за своих, потому что когда ты говоришь со своими, они знают, что они не одни и они понимают, что мы вместе с ними.

- Когда сегодня вы сюда ехали, какую-то основную мысль лично для себя формулировали? Какой основной посыл, который вы хотели сегодня донести до слушателей?

- Сегодня была очень тяжелая задача, потому что была очень разношерстная публика и разной степени подготовки, разного возраста, поэтому мне приходилось менять по ходу и давать как утилитарные вещи, а потом еще и переходить к вопросам идеологическим. Поэтому здесь мне надо было смотреть все время, как себя чувствует аудитория. И я в разные периоды времени работал на разные группы этой аудитории, чтобы их подтянуть друг к другу, и дальше уже дать главный месседж.

- Как вам кажется, мы за последнее время перестали стесняться вот той фразы, которую даже лет пять назад вслух никто не произносил: против нас ведется полномасштабная информационная война - ментальная война?

- Мы просто не хотели в это верить. Это не категория стеснения, мы ведь были очарованы. Все 90-е годы мы жили в ощущении очарованности. Наш, с позволения сказать, интеллектуальный класс был убежден: «Ну вот, все, ну мы же вошли в семью братских, европейских, цивилизованных, каких угодно народов. И сейчас, вот чуть-чуть потерпеть, и все станет хорошо». Просто долгое разочарование - при том, как у простых людей, так и у власти. Ведь не случайно многое объяснило Путину о том, что реально вытворяли западники, когда он возглавил ФСБ, и он об этом прямо говорит. И когда в 2001 году Путин говорит, что они же нам готовили судьбу Югославии… Мы были наивны, за свою наивность мы поплатились. Ну а то, что те перешли к полномасштабной войне, ну это в их концепциях, они это и не скрывают.

- Но и мы изменились сейчас.

- Мы медленно меняемся, мы слишком медленно меняемся. Поэтому, если угодно, и Никита Сергеевич (Михалков - прим.ред), и Владыка Тихон, и очень многие люди, среди которых там где-то и я, мы как раз занимаемся тем, что пытаемся подтолкнуть общество и власть к осознанию реальной опасности и к тем мерам, которые необходимы для того, чтобы обеспечить не просто выживание, а процветание нашего государства.

Встреча Соловьева с курсантами и преподавателями Военного университета состоялась в рамках специального проекта Министерства обороны России. В ходе нее он высказал слушателям свою точку зрения на вопросы идеологического воспитания, противороссийской информвойны и возможностей донесения до людей основных национальных догм. Такие встречи с деятелями культуры, организованные Минобороны, проходят на постоянной основе.