В стране и мире В Генпрокуратуре зафиксировали рост взяточничества в России Алена Миронова Лидеры среди регионов по наибольшему числу выявленных фактов мелкого взяточничества - Москва, Краснодарский край и Башкирия. © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press Читайте нас на: В Генпрокуратуре РФ выявили, что количество коррупционных преступлений за января-февраль 2021 года выросло на 11,8%. Так, практически половина из них связана со взяточничеством. В сравнении с январем-февралем 2020 года их число возросло на 21,1 %. Примечательно, что в каждом третьем случае размер взятки составлял не более десяти тысяч рублей. Большинство подобных преступлений зафиксировано в Москве, Башкортостане и в Краснодарском крае. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика