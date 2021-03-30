Китайские военные примут участие в конкурсе «Саянский марш» АрМИ-2021

В Китае торжественно проводили свою команду на конкурс Армейских Игр «Саянский марш». В церемонии приняли участие несколько сотен военнослужащих и несколько единиц легкой бронетехники.

В этих состязаниях бойцы примут участие впервые. Усиленная подготовка военнослужащих проходила в заснеженных горных районах Китая.

«Саянский марш» - соревнования по ски-альпинизму среди горных спецподразделений. Участников ждут многокилометровые марши по склонам Саян, спуски и подъемы по отвесным скалам, поиск и спасение условно раненых, разведка и многие другие задачи.

Кто будет представлять в конкурсе Россию пока неизвестно. Всероссийский отборочный этап стартует под Красноярском 30 марта. Соревнования пройдут с 14 по 17 апреля.