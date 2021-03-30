Точно в цель: боевые расчеты ПВО уничтожили угрозы с воздуха и с земли на полигоне Телемба

В Восточном военном округе проходят масштабные учения. На полигоне Телемба зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2», системы С-400 «Триумф» ведут прицельный огонь по воздушным и наземным целям. За ходом учений следит корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов.

Старт зенитно-ракетных комплексов выглядит действительно эффектно. Боевые расчеты выполняли сразу несколько задач, одна из которых состояла в том, чтобы уничтожить сразу несколько типов угрозы - с воздуха и с земли.

«За всеми учениями наблюдал лично командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко. Он отметил, насколько мастерски войска ПВО управляют такой сложной военной техникой», - отметил корреспондент.

И еще одно дополнительное задание, которое пришлось выполнять нашим войскам - продемонстрировать навыки поиска угрозы наземного противника совместно с радиотехническим подразделением. С этим удачно справились оба соединения.

В это же время курсанты Дальневосточного общевойскового командного училища проходят подготовку к армейскому конкурсу «Конный марафон». Военнослужащие показывают, насколько они умеют ездить верхом, стрелять из седла и демонстрируют многие другие кавалерийские маневры. Можно уверенно сказать, что курсанты покажут себя успешно на армейских играх, потому что уже в течение пяти лет зарекомендовали себя очень хорошо.