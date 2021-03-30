Письмо Маккартни об украденном им одеяле выставят на аукцион

Письмо Пола Маккартни об украденном им одеяле выставят на интернет-аукционе в Лондоне. Написанное более 30-ти лет назад послание адресовано семье фермера, у которого музыкант останавливался вместе с Джорджем Харрисоном, путешествуя автостопом.

Инцидент произошел в конце 1950-ых, еще до появления легендарных The Beatles. Покидая гостеприимный дом, приятели из озорства прихватили одеяло, а вспомнили об этом только много лет спустя.

Чтобы извинится перед фермером уже знаменитый на весь мир Маккартни написал письмо с извинениями и к нему приложил чек на 30 фунтов.

Сейчас стартовая цена послания оценена в три тысячи фунтов.