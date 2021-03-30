Черчесов рассказал о подготовке сборной России к матчу со Словакией

Сборная России по футболу провела тренировку перед встречей с командой Словакии в рамках отборочного тура Чемпионата мира-2022. О том, как готовятся спортсмены, рассказал главный тренер Станислав Черчесов.

«Мы уже два сбора провели в таком режиме. Знаем, как нам готовиться. После игры со Словенией, естественно, мы вчера провели восстановительные мероприятия и тренировку - кто играл, кто восстанавливался, кто не играл - чуть потренировался. Вчера вечером мы прилетели, выспались и проверили поле», - сказал Черчесов.

После двух туров на счету сборной России шесть очков, благодаря которым они являются лидерами в группе H.

Матч со сборной Словакии состоится сегодня, 30 марта, на стадионе в Трнаве.