Для вакцинации военнослужащих ЧФ доставили 15 тысяч доз «Спутника V»

На Черноморский флот с начала прививочной кампании личного состава поступила крупнейшая партия вакцины «Спутник V» - 15 тысяч доз.

В приоритете сейчас участники Парада Победы 9 мая, которые уже начали подготовку к торжествам, и члены экипажей кораблей и подлодок - они получают прививку перед выходом в море.

После прививания все пациенты находятся под постоянным наблюдением медиков. На данный момент никаких жалоб на побочные эффекты не поступало.

Всего на Черноморском флоте добровольно уже вакцинировались более 14-ти тысяч военнослужащих.