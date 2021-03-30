Для вакцинации военнослужащих ЧФ доставили 15 тысяч доз «Спутника V»
В приоритете участники Парада Победы 9 мая, которые уже начали подготовку к торжествам, а также члены экипажей кораблей и подлодок.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На Черноморский флот с начала прививочной кампании личного состава поступила крупнейшая партия вакцины «Спутник V» - 15 тысяч доз.
В приоритете сейчас участники Парада Победы 9 мая, которые уже начали подготовку к торжествам, и члены экипажей кораблей и подлодок - они получают прививку перед выходом в море.
После прививания все пациенты находятся под постоянным наблюдением медиков. На данный момент никаких жалоб на побочные эффекты не поступало.
Всего на Черноморском флоте добровольно уже вакцинировались более 14-ти тысяч военнослужащих.