Три человека погибли в результате ДТП в Красноярском крае

Три человека погибли в результате столкновения грузового автомобиля и двух иномарок на трассе в Березовском районе Красноярского края. Об этом сообщили в МВД.

Согласно предоставленной информации, есть пострадавшие, в том числе и несовершеннолетние. В настоящий момент устанавливаются их личности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД, сотрудники ГАИ во главе с руководителем главного следственного управления ГИБДД краевой полиции.