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Около 70 автомобилей столкнулись в Канаде из-за непогоды

Светлана Головина
07:00 30.03.2021
В результате массового ДТП движение по магистрали в западном направлении перекрыто. 
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: @bigcrunchprods Twitter
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В канадской провинции Альберта из-за плохих погодных условий  произошла авария с участием 70-ти автомобилей. В результате инцидента движение по магистрали в западном направлении перекрыто. 

Водители не справляются с управлением из-за сильного гололеда, а усугубляет ситуацию метель и нулевая видимость - заносит как легковые транспортные средства, так и фуры. Из-за перевернутых большегрузов на магистрали образовалась огромная пробка.

По информации телеканала CBC, несколько человек получили травмы не опасные для жизни. На место для оказания помощи направлена бригада скорой помощи.

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