Около 70 автомобилей столкнулись в Канаде из-за непогоды

В канадской провинции Альберта из-за плохих погодных условий произошла авария с участием 70-ти автомобилей. В результате инцидента движение по магистрали в западном направлении перекрыто.

Водители не справляются с управлением из-за сильного гололеда, а усугубляет ситуацию метель и нулевая видимость - заносит как легковые транспортные средства, так и фуры. Из-за перевернутых большегрузов на магистрали образовалась огромная пробка.

По информации телеканала CBC, несколько человек получили травмы не опасные для жизни. На место для оказания помощи направлена бригада скорой помощи.