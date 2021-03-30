Эксперт объяснил, как хоррор-квесты влияют на психику

Участие в хоррор-квестах не может привести к нарушениям психики у детей и взрослых, поскольку связано только с эмоциональными реакциями. Об этом рассказал «Звезде» психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

«У человека будут новые впечатления. Он может не переварить их и тогда ночью, как после просмотра фильма ужасов, будет под впечатлением каких-то кадров. Это временный эффект, когда посещаешь парк аттракционов и испытываешь новые для себя ощущения», - пояснил специалист.

Жавнеров акцентировал, что психические расстройства связаны непосредственно с работой головного мозга, то есть у людей, которые страдают ими, есть нарушения его активности. Повредить мозг можно чисто физически - травмами головы, сильными ударами или за счет отравляющих веществ.

По словам психолога, люди идут на квесты в поисках новых ощущений, так как со временем к привычным действиям, которые дают новые ощущения, теряется интерес.

«Дело не в экстриме, а в новых ощущениях. Мы любим их, но также и быстро привыкаем, поэтому всегда ищем новые способы их получения. Если в парк аттракционов ходить каждый день, то через некоторое время перестанем реагировать на испытываемые ощущения», - сказал специалист.

Также Жавнеров отметил, что сейчас дети и подростки с 10 лет уже адаптированы к подобным вещам и квесты для них не являются чем-то пугающим. Большинство из низ подготовлены видеоиграми, фильмами ужасов и хоррор, и сильные эмоции на квестах вызвать у них сложно.