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Эксперт объяснил, как хоррор-квесты влияют на психику

Светлана Головина
06:35 30.03.2021
По словам психолога, квесты дают возможность испытать новые эмоции, которые имеют временный эффект.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay.com
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Участие в хоррор-квестах не может привести к нарушениям психики у детей и взрослых, поскольку связано только с эмоциональными реакциями. Об этом рассказал «Звезде» психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

«У человека будут новые впечатления. Он может не переварить их и тогда ночью, как после просмотра фильма ужасов, будет под впечатлением каких-то кадров. Это временный эффект, когда посещаешь парк аттракционов и испытываешь новые для себя ощущения», - пояснил специалист.

Жавнеров акцентировал, что психические расстройства связаны непосредственно с работой головного мозга, то есть у людей, которые страдают ими, есть нарушения его активности. Повредить мозг можно чисто физически - травмами головы, сильными ударами или за счет отравляющих веществ.  

По словам психолога, люди идут на квесты в поисках новых ощущений, так как со временем к привычным действиям, которые дают новые ощущения, теряется интерес.

 «Дело не в экстриме, а в новых ощущениях. Мы любим их, но также и быстро привыкаем, поэтому всегда ищем новые способы их получения. Если в парк аттракционов ходить каждый день, то через некоторое время перестанем реагировать на испытываемые ощущения», - сказал специалист.

Также Жавнеров отметил, что сейчас дети и подростки с 10 лет уже адаптированы к подобным вещам и квесты для них не являются чем-то пугающим. Большинство из низ подготовлены видеоиграми, фильмами ужасов и хоррор, и сильные эмоции на квестах вызвать у них сложно.

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