Курсанты-танкисты расстреляли мишени на Тоцком полигоне: видео

Двести курсантов Казанского танкового училища сдали нормативы по огневой подготовке. Для этого им пришлось отправиться в Оренбургскую область на знаменитый Тоцкий полигон. Причем со своими танками - боевые машины тоже перебросили за 400 с лишним километров.

Перед будущими офицерами стояла задача поразить статичные и подвижные мишени штатным выстрелом из пушки на расстоянии более двух километров.

Курсантам пришлось стрелять не только днем, но и ночью. Залогом успеха стала отличная подготовка в учебных классах. Перед выходом на полигон все учащиеся прошли обучение на специальных тренажерах-симуляторах, графика которых позволяет моделировать любые ситуации.