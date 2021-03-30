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Курсанты-танкисты расстреляли мишени на Тоцком полигоне: видео

Алена Миронова
06:30 30.03.2021
Перед будущими офицерами стояла задача поразить статичные и подвижные мишени штатным выстрелом из пушки на расстоянии более двух километров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Двести курсантов Казанского танкового училища сдали нормативы по огневой подготовке. Для этого им пришлось отправиться в Оренбургскую область на знаменитый Тоцкий полигон. Причем со своими танками - боевые машины тоже перебросили за 400 с лишним километров.

Перед будущими офицерами стояла задача поразить статичные и подвижные мишени штатным выстрелом из пушки на расстоянии более двух километров.

Курсантам пришлось стрелять не только днем, но и ночью. Залогом успеха стала отличная подготовка в учебных классах. Перед выходом на полигон все учащиеся прошли обучение на специальных тренажерах-симуляторах, графика которых позволяет моделировать любые ситуации.

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