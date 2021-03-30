В Генпрокуратуре оценили уровень коррупции в 2021 году

Число преступлений, связанных с коррупцией, в первые два месяца 2021 года повысилось на 11,8%. Около половины из зарегистрированных нарушений относятся к взяточничеству. Соответствующие данные представлены на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

По сравнению с тем же временным периодом 2020 года количество взяток возросло на 21,1%. При этом в каждом третьем случае размер взятки был меньше 10 тысяч рублей. Больше всего случаев мелкого взяточничества было обнаружено в Башкортостане, Москве и Краснодарском крае.

Общий материальный ущерб от всех экономических преступлений за январь-февраль текущего года оценивается примерно в 65,3 миллиарда рублей.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили сумму ущерба, нанесенного государству коррупционными преступлениями за 2020 год. По итоговым подсчетам, ущерб составил 63 миллиарда рублей.