В Москве загорелся шиномонтаж с 25 грузовиками

На северо-востоке Москвы произошел пожар в здании шиномонтажа. В настоящее время огонь распространился на площади около 500 квадратных метров. Инцидент произошел по адресу улица Стартовая, дом 1, корпус 1.

На территории также обнаружено горение 25 грузовых машин. Из-за пожара движение по ближайшей улице частично перекрыто. Для борьбы с пламенем на место направлено более 70 человек и 20 единиц техники.

Соответствующую информацию предоставляет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС РФ. Сведений о пострадавших к настоящему моменту не поступало. Существует угроза переброски огня на рядом стоящие здания.