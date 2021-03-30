Защита от беспилотников: на Северном флоте прошел первый эпизод КШТ по управлению силами в Арктике

На Северном флоте началась командно-штабная тренировка (КШТ) по управлению силами и войсками на арктическом стратегическом направлении, которая продлится несколько суток. Главная задача мероприятия – отработка слаженности деятельности штабов всех уровней по подготовке и реализации решений командования на проведение операций по защите интересов и обеспечение безопасности России в Арктике.

Планируется отработать несколько эпизодов тренировки, в ходе которых будут оценены знания и управленческие навыки командного состава и офицеров штаба.

Первым эпизодом КШТ стали учения по комплексной обороне штаба Северного флота от нападения беспилотных летательных аппаратов условного противника. С этой целью в главной базе флота, городе Североморске, была развернута батарея зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», расчеты которой отработали поражение летательного аппарата.

В качестве воздушной цели был использован разведывательный беспилотный летательный аппарат «Орлан» полка БЛА армии ВВС и ПВО Северного флота. Боевые расчеты ЗРПК «Панцирь» обнаружили его полет за несколько километров до охраняемого объекта, взяли на сопровождение и условно выполнили стрельбу на поражение.

Параллельно с зенитчиками мероприятия по обороне штаба флота от атаки БЛА отработали подразделения радиоэлектронной борьбы, которые подавили сигналы управления беспилотным летательным аппаратом.