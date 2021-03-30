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Психиатр рассказал, когда лень является болезнью

Анна Берестовая
02:54 30.03.2021
Нежелание что-либо делать может быть вызвано физиологическими и ментальными причинами.
Психиатр рассказал, когда лень является болезнью
© Фото: pixabay.com
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Чувство, обычно распознаваемое людьми как лень, может возникать в следствие физиологических или психологических проблем. Об этом рассказал врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

При первом варианте в таком виде организм сигнализирует человеку об усталости. Во втором же случае ситуация часто значительно сложнее. По мнению медика, лень представляет собой глубинную установку сознания, обесценивающую собственные силы и возможности.

«Лень в глобальном контексте – это недоверие человека к себе», - указал Фомин в интервью радио Sputnik.

Специалист назвал несколько вариантов решения проблемы лени, которые могут помочь вновь поверить в способность управлять своей жизнью. Так, одним из путей является поездка на отдых. Также могут поспособствовать решению проблемы сеансы с психотерапевтом или психологом, либо поход к психиатру и назначение лекарственной терапии.

Ранее психиатр Павел Качалов отметил, что лень, предполагающая не просто нежелание, а невозможность что-либо делать, говорит о наличии болезни. При таком раскладе считающий себя ленивым человек, вероятно, находится в депрессии.

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