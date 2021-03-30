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В Алтайском крае стартовали масштабные маневры РВСН с применением комплексов «Ярс»

Алексей Курильченко
05:10 30.03.2021
В ходе учения военнослужащие отработают навыки маскировки комплексов, маневры и противодействие средствам разведки.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Алтайском крае началось командно-штабное учение с Барнаульским ракетным соединением, в ходе которого будут отработаны интенсивные маневренные действия мобильных ракетных комплексов «Ярс», их маскировка и способы противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки.

Основная цель учения – усовершенствовать практические навыки командования и офицеров управления ракетного соединения и воинских частей в организации и осуществлении всех видов обеспечения. В проведении учения задействовано более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники.

Командно-штабное учение РВСН с Барнаульским ракетным соединением не только определит общий уровень боевой подготовки дивизии, но и оценит возможности перспективных образцов специальной техники и вооружения, поступающих в переоснащаемые соединения. Комиссия командования РВСН оценит возможности соединения с учетом завершения перевооружения на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

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