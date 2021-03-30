«Ни демократии, ни свободы мыслей»: в Госдуме прокомментировали санкции Канады против РФ

Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек прокомментировал санкции, введенные Канадой в отношении ряда физических лиц и компаний из России. По его мнению, ограничения не смогут изменить глобальную расстановку сил в мире.

«Эти канадские санкции - лишь несколько строк на бумаге, причем в угоду чужой политике. И это показатель того, что официальный Вашингтон фактически заставляет западный мир участвовать в санкционной войне. В таких вопросах американцы не терпят ни демократии, ни свободы мыслей», - рассказал депутат в беседе с RT.

Ранее Министерство иностранных дел Канады сообщило о решении ввести санкции в отношении двух физических и четырех юридических лиц из России.