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«Ни демократии, ни свободы мыслей»: в Госдуме прокомментировали санкции Канады против РФ

Алексей Курильченко
02:42 30.03.2021
По мнению депутата Руслана Бальбека, новые ограничения введены лишь ради одобрения Вашингтона.
«Ни демократии, ни свободы мыслей»: в Госдуме прокомментировали санкции Канады против РФ
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек прокомментировал санкции, введенные Канадой в отношении ряда физических лиц и компаний из России. По его мнению, ограничения не смогут изменить глобальную расстановку сил в мире.

«Эти канадские санкции - лишь несколько строк на бумаге, причем в угоду чужой политике. И это показатель того, что официальный Вашингтон фактически заставляет западный мир участвовать в санкционной войне. В таких вопросах американцы не терпят ни демократии, ни свободы мыслей», - рассказал депутат в беседе с RT.

Ранее Министерство иностранных дел Канады сообщило о решении ввести санкции в отношении двух физических и четырех юридических лиц из России.

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