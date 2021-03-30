Сборная России по футболу уступила команде Словакии
Встреча отборочного матча ЧМ-2022 завершилась со счетом 2:1.
© Фото: Михаил Шапаев РИА Новости
Сборная России проиграла в матче против команды Словакии в ходе отборочного этапа Чемпионата мира-2022. Встреча в словацком городе Трнава завершилась со счетом 2:1.
Мяч в ворота словацкой команды забил Марио Фернандес. В ворота сборной России голы оформили Милан Шкриньяр и Роберт Мак.
После трех туров сборные Хорватии и России имеют в своем активе по шесть очков и лидируют в группе H. В следующем матче они встретятся между собой.