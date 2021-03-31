Российские военные доставили современное медоборудование в сирийский христианский госпиталь

В госпиталь Аль-Хосн российские военные привезли уникальное оборудование. Аппараты искусственной вентиляции легких, рентген оборудование, оборудование для хирургического отделения и, конечно же, мощную электростанцию. Все то, что так необходимо всей провинции Хомс.

Несмотря на то, что по местным меркам госпиталь Аль-Хосн считается достаточно крупным, такого медицинского оборудования здесь никогда не было. Часто приходилось отправлять больных в райцентр в Хомс. Персонал госпиталя достаточно квалифицирован, чтобы работать с подобной техникой, однако специалистам еще предстоит разобраться в этом оборудовании,

«Конечно, они будут улучшать свои навыки уже в процессе работы с новой аппаратурой. Здесь я проблемы не вижу. Мы очень благодарим российский народ, президента России Владимира Путина, российскую армию во главе с министром обороны Сергеем Шойгу. Мы благодарим Патриарха Антиохийского Иоанна и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которые тесно сотрудничают, и в результате в это трудное время оказывается серьезная помощь нашим христианским общинам», - рассказывает главный врач Халед Яджа.

Госпиталь Аль-Хосн Антиохийской православной церкви находится в живописной долине в горной части провинции Хомс. Несколько лет он был практически окружен боевиками со всех сторон. Узкая дорога, по которой больные пытались попасть в госпиталь, постоянно обстреливалась боевиками.

«Им нужны были лекарства, врачи, медбратья. Это было опасно даже тем, что они могли забрать специалистов и лечить своих раненых», - рассказывает местная жительница Лилия Паженина.

На этот призыв помочь христианам Хомса откликнулись российские благотворительные организации. При поддержке русской православной церкви, в короткий срок удалось закупить и отправить оборудование.

«Госпиталь "Аль-Хосн" был построен под патронажем Антиохийского Патриархата. Но, разумеется, хоть больница и христианская, здесь оказывают помощь не только христианам, а всем в округе, кому она может понадобится», - рассказывает секретарь Священного Синода Антиохийской православной церкви Епископ Ефрем.

Впрочем, доставка медицинского оборудования это лишь половина дела. Российские специалисты помогут сирийским коллегам установить и настроить сложную технику. И, конечно же, помогут ее освоить.