Два человека погибли при крушении вертолета под Прагой
Причины падения на данный момент неизвестны.
© Фото: @ZZS_SCK Twitter
Два человека погибли при крушении вертолета Heli-Sport CH-77 Ranabot недалеко от Праги. Воздушное судно упало с высоты 90 метров.
«Вертолет упал по неизвестным пока причинам с высоты около 90 метров в районе населенного пункта Добржиховице неподалеку от Праги. В результате аварии погибли два человека, полиция пока не располагает данными о них», - цитирует РИА Новости сообщение представителя полиции Михаэлы Рихтеровой.
По словам представителя, над установлением причин трагедии работают сотрудники полиции и Института по выяснению причин авиационных аварий.