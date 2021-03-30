В стране и мире Два человека погибли при крушении вертолета под Прагой Алексей Курильченко Причины падения на данный момент неизвестны. © Фото: @ZZS_SCK Twitter Читайте нас на: Два человека погибли при крушении вертолета Heli-Sport CH-77 Ranabot недалеко от Праги. Воздушное судно упало с высоты 90 метров. «Вертолет упал по неизвестным пока причинам с высоты около 90 метров в районе населенного пункта Добржиховице неподалеку от Праги. В результате аварии погибли два человека, полиция пока не располагает данными о них», - цитирует РИА Новости сообщение представителя полиции Михаэлы Рихтеровой. По словам представителя, над установлением причин трагедии работают сотрудники полиции и Института по выяснению причин авиационных аварий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика