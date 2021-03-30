Армия Сосредоточенный огонь: в Подмосковье завершились учения гвардейской танковой армии ЗВО Алексей Курильченко В маневрах использовались более 250 единиц танков Т-80 и Т-80БВМ. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: На полигоне Головеньки в Московской области завершились масштабные учения с участием более 250 танков Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа. Экипажи выполняли стрельбы штатными снарядами в сложных условиях из всего вооружения танков Т-80 и Т80БВМ. По вводным было сокращено время показа мишеней и изменен порядок их появления. Также танкисты отработали элементы фланговой стрельбы и стрельбы с ходу по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника. Учения проходили под общим руководством командующего гвардейской танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенанта Сергея Кисель. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика