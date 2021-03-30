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Сводный отряд РХБЗ провел дезинфекцию мест размещения парадных расчетов в Москве и Подмосковье

Алексей Курильченко
22:40 30.03.2021
Было обработано более 150 тысяч квадратных метров площади зданий Минобороны.
Сводный отряд РХБЗ провел дезинфекцию мест размещения парадных расчетов в Москве и Подмосковье
© Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты провели масштабную дезинфекцию мест размещения личного состава, которые примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая 2021 года.

43 расчета мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции КДА и авторазливочных станций АРС-14КМ обработали территории воинских частей и образовательных учреждений Минобороны России.

Всего было обработано более 100 зданий. Общая площадь продезинфицированной территории на зданиях составила более 150 тысяч квадратных метров. Также были обработаны более 70 тысяч квадратных метров площадей и дорог.

Отмечается, что дезинфекция силами отряда РХБЗ будет проводиться регулярно, в течение всего периода нахождения участников военного парада. С 31 марта подразделения РХБ защиты приступят к ежедневной спецобработке парадной площадки в подмосковном Алабино.

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