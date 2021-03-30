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Вкус или польза: почему горький шоколад лучше молочного

Анна Берестовая
02:22 30.03.2021
Различное содержание тертого какао определяет разные свойства разновидностей шоколада.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Нутрициолог и спортивный диетолог Ирина Писарева рассказала «Звезде», как влияет на организм такое любимое многими лакомство, как шоколад. В первую очередь специалист предложила разделить его на горький и молочный, где первый оказался намного более полезным для здоровья.

«Горький шоколад - это шоколад, у которого больше 70% содержание тертого какао. Также в нем содержится масло какао и, возможно, сахарная пудра. Либо бывает без сахара, бывает с заменителем сахара», - объяснила она.

В молочном же шоколаде содержание тертого какао варьируется в области 20-25%, а также прибавляется обязательный ингредиент в виде сухого молока или сливок. Именно такой состав обеспечивает более сладкий и мягкий вкус молочных плиток.

Тем не менее, как указала нутрициолог, именно в горьком шоколаде содержится большое количество кальция, калия, магния, йода, витаминов Е, витаминов группы В, флавоноидов и кофеина. Это наделяет его рядом приятных свойств.

«Шоколад увеличивает количество гормона счастья серотонина и дофамина, и за счет этого повышается настроение и, соответственно, снижается уровень стрессов, неврозов и различных депрессий», - отметила медик.

За счет наличия кофеина шоколад активизирует работу нервной системы, помогает взбодриться и улучшает память. Благодаря этому горький шоколад является хорошим помощником в моменты переутомления и усталости. Также шоколад улучшает работу сердечно сосудистой системы, стимулирует работу кишечника, а также, в соответствии с некоторыми исследованиями, помогает росту ногтей и волос.

«Но все это при употреблении его в незначительном количестве», - обозначила Писарева.

Минусом и горького, и молочного шоколада является его достаточно высокая калорийность, возникающая из-за какао-масла. Употребление его в больших количествах может привести к ожирению, нарушить обмен веществ и оказать сосудосуживающий эффект, способный вызвать головную боль. Также на подобную сладость может возникнуть довольно серьезная аллергия.

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