В Лаосе завершилась операция по разминированию при участии российских саперов: видео

Военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации завершили совместные работы с отрядом разминирования U-58 Народной Армии Лаоса. Операция по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов проходила в районе аэродрома «Тхонгхайхин».

Выполнение задач по разминированию завершилось проведением подрыва обнаруженных взрывоопасных предметов в котором приняли участие министр обороны Лаосской Народно-Демократической Республики генерал армии Тянсамон Тяннялат и и полномочный посол России в Лаосе Владимир Калинин.

Работы проводились с декабря 2020 по март 2021 года. За это время саперам удалось обнаружить и обезвредить более 1000 взрывоопасных предметов на территории более трех гектаров.

Также специалистам инженерных войск Народной армии Лаоса были переданы новейшие российские средства поиска взрывоопасных предметов и защиты сапера, а также проведена подготовка и практическое применение оборудования.

Саперы Лаоса поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь и преданное оборудование , которое позволит лаосским военнослужащим оптимизировать выполнение задач. Также российским саперам были вручены ведомственные награды министерства обороны Лаосской Народно-Демократической Республики.